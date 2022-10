Australia-Việt Nam phát triển giống lúa thích nghi biến đổi khí hậu

Thông báo đăng trên tờ The Australian Financial Review (AFR) cho biết các nhà nghiên cứu của Chính phủ Australia và SunRice sẽ làm việc với các nhà khoa học, nông dân và Chính phủ Việt Nam trong một dự án giúp nông dân trồng các loại cây có giá trị cao hơn trong bối cảnh đất đai bị sụt lún, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn do tình trạng biến đổi khí hậu gây ra, đồng thời mở ra thị trường mới cho "vựa lúa" của Việt Nam.

Dự án nghiên cứu kéo dài 4 năm sẽ được triển khai với sự tham gia của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR), Đại học Queensland, Đại học An Giang, Đại học Cần Thơ và Viện Nghiên cứu lúa Cửu Long, người nông dân và chính quyền các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Rob Gordon - Giám đốc điều hành của SunRice - cho biết dự án đã quy tụ các chuyên gia giỏi nhất của các cơ quan chính phủ, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp giỏi nhất của Việt Nam và Australia. Tất cả đều quyết tâm cải thiện chuỗi giá trị gạo của đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào việc nâng cao chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng ở nhiều thị trường trên thế giới.