Australia sẽ đón 1.000 lao động Việt sang làm nông nghiệp

Ba là thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn.

Bốn là hợp tác văn hóa, giáo dục, đào tạo, môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn.

Năm là giao lưu nhân dân, kết nối các thế hệ rộng mở và tin cậy hơn.

Sáu là hiểu nhau, thông cảm và chia sẻ với nhau nhiều hơn về an ninh quốc phòng, hướng tới hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế cùng với việc trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác cũng là định hướng được hai nhà lãnh đạo thống nhất, nhằm đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác, hữu nghị và phát triển toàn diện, mang lại lợi ích cho nhân dân cũng như các nước liên quan.