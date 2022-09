Australia phát triển hợp kim titan vượt trội bằng phương pháp in 3D

Đội ngũ kỹ sư quốc tế do Australia dẫn dắt đã phát triển thành công hợp kim titan có độ bền cao, hứa hẹn mang lại bước tiến đáng kể cho ngành hàng không, vũ trụ, quốc phòng, năng lượng và y sinh.

Cấu kiện hợp kim titan được định hình bằng phương pháp in 3D. (Nguồn: Đại học Monash)

Nhóm các nhà nghiên cứu do Giáo sư Aijun Huang và Tiến sỹ Yuman Zhu đến từ Đại học Monash cho biết với quá trình xử lý sau nhiệt, họ đã sử dụng phương pháp in 3D để tạo ra một hợp kim titan siêu bền, tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng cao nhất trong số tất cả các kim loại in 3D cho đến nay.

Việc phát triển thành công hợp kim này sẽ thành cơ sở cho việc chế tạo các vật liệu kết cấu với các vi cấu trúc nano độc đáo và các đặc tính nổi bật.

Ông Huang cho biết nghiên cứu đã thiết kế một phương pháp xử lý nhiệt cụ thể cho sản xuất phụ gia (AM), còn được gọi là in 3D, để tạo ra các kết tủa nano có liên kết bên trong với mật độ cao.

Các nhà nghiên cứu cho biết AM được sử dụng rộng rãi trong chế tạo kim loại trong nhiều ngành công nghiệp, vì có thể chế tạo hầu hết mọi bộ phận hình học.