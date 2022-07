Australia nói luật quốc tế về Biển Đông là 'vấn đề nguyên tắc', Nhật Bản-Philippines cam kết duy trì trật tự hàng hải dựa trên luật lệ

Theo bà, phần lớn "các thỏa thuận thương mại của chúng ta đi qua Biển Đông. Đó là lý do tại sao việc tuân thủ luật pháp quốc tế là vấn đề quan trọng. Australia sẽ tiếp tục duy trì lập trường đó như các quốc gia khác trong khu vực".

Liên quan vấn đề tự do hàng hải, cùng ngày, tân Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nhất trí rằng, hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì và củng cố trật tự hàng hải dựa trên luật lệ.

Phát biểu họp báo trực tuyến sau cuộc hội đàm với Tổng thống Marcos ở thủ đô Manila của Philippines, Ngoại trưởng Hayashi nêu rõ: "Điều cần thiết là phải tăng cường hơn nữa quan hệ với Philippines, đối tác chiến lược quan trọng của chúng tôi trong khu vực, trong các lĩnh vực an ninh quốc gia và an toàn hàng hải hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở".

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Nhật Bản, Tokyo sẽ ủng hộ nỗ lực của Manila trong việc cải tiến thiết bị của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này.