Australia hỗ trợ Việt Nam 105 triệu AUD để ứng phó biến đổi khí hậu

Cùng với khẳng định Australia tiếp tục mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, Thủ tướng nước này cho biết sẽ tiếp tục duy trì hợp tác ODA; nhất trí thúc đẩy hợp tác đầu tư hai chiều; tiếp tục tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese công bố khoản hỗ trợ 105 triệu đô la Úc (AUD) cho Việt Nam để hợp tác về cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN, APEC…

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định Australia coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Australia - ASEAN và luôn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN. Ông nhấn mạnh sẽ đưa Việt Nam thành trọng tâm trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 mà phía Australia đang xây dựng, cũng như sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác tiểu vùng Mekong.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Australia đầu tư vào Việt Nam (Ảnh: Hữu Nghị).

Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy đối thoại, tăng cường lòng tin, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.