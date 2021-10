Australia bỏ lệnh cấm người dân du lịch nước ngoài từ tháng 11

41 phút trước Du lịch online

Four Seasons The Nam Hai nằm bên bờ biển của xã Điện Dương (Điện Bàn, Quảng Nam), không xa Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Tháng 9, tạp chí Travel+Leisure xếp khu nghỉ dưỡng vào top 10 tốt nhất châu Á.