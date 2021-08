Aurora bất ngờ chia sẻ video của Tiktoker Việt Nam Chi Xê trên trang cá nhân chính thức

Hôm qua, các fan Việt Nam đã cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy một bài đăng bằng tiếng Việt, cùng với video hài hước từ gương mặt Tiktoker quen thuộc Chi Xê, xuất hiện trên trang cá nhân có tick xanh của nữ nghệ sĩ nổi tiếng Aurora.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chính nữ ca sĩ Aurora đã chia sẻ video ca khúc Cure for me của cô nàng trong phiên bản Cô-Vy cực kỳ đáng yêu và tích cực từ cô bạn Chi Xê, kèm theo chiếc caption đúng chuẩn tiếng Việt khiến fan sung sướng: “Mình vừa xem video siêu cấp đáng yêu này trên Tiktok từ một bạn Việt Nam, và mình muốn lan tỏa điều này đến với mọi người. Hãy lạc quan, vui vẻ lên và cùng tham gia nhảy shuffle dance Cure for me trên Tiktok với mình nhé!”.