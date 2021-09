AUKUS, sự chia rẽ của phương Tây và 'ngôi sao sáng' Ấn Độ

Giờ đây, New Delhi là một phần của cuộc đối thoại khó khăn giữa Mỹ, Anh, Australia với Pháp và châu Âu. Điều này cũng cho thấy mối quan hệ ngày càng sâu sắc và đa dạng của Ấn Độ với các khu vực khác nhau của phương Tây.

Lâu nay, những tuyên bố phổ biến và có tính học thuật về chính sách đối ngoại của Ấn Độ thường bị ám ảnh bởi khái niệm "không liên kết". Câu thần chú này đã giữ khoảng cách giữa Ấn Độ với phương Tây nói chung.

Chính sách ngoại giao đương đại của Ấn Độ có cách tiếp cận chiến lược linh hoạt về các động lực nội tại ở phương Tây, vừa công nhận quan điểm chính trị của từng quốc gia vừa phát triển mối quan hệ rộng rãi với các quốc gia phương Tây.

Trong quan hệ với Pháp, theo học giả Raja Mohan, Paris luôn có quan điểm độc lập về thế giới, trong khi vẫn nằm trong khuôn khổ rộng lớn của liên minh Mỹ. Những năm 1990, Paris đã vô địch trong việc xây dựng một thế giới đa cực, hạn chế vị thế "siêu cường" của Mỹ. New Delhi đã không nắm bắt cơ hội khi chấp nhận "phiên bản đa cực" Nga-Trung.

Tuy nhiên, gần đây, Ấn Độ tăng cường cam kết chiến lược với Pháp. Ví dụ, chính phủ cầm quyền do đảng Quốc đại (NDA) lãnh đạo đã vượt qua sự miễn cưỡng trước đó ở New Delhi để làm việc với Paris về an ninh Ấn Độ Dương.

Chính phủ NDA tăng cường can dự chính trị với châu Âu với tư cách là một tập thể cũng như các tiểu vùng, từ Baltic đến Balkan và từ bán đảo Iberia ở châu Âu đến khu vực Trung Âu (Mitteleuropa).

Khi nhận thức rằng mọi quốc gia châu Âu, từ Luxembourg nhỏ bé đến một Ba Lan đang phát triển, đều có thứ gì đó để cung cấp, châu Âu trở thành một trung tâm phát triển mạnh mẽ trong các mối quan hệ quốc tế của Ấn Độ.

Nhờ di sản thuộc địa cay đắng, quan hệ Ấn Độ-Anh luôn ở tình trạng khó khăn và kém phát triển. Trong vài năm gần đây, New Delh nỗ lực quyết tâm để xây dựng quan hệ đối tác mới với London, nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới, một trung tâm tài chính hàng đầu, một cường quốc công nghệ...

Có ý kiến cho rằng khu vực nhóm các nước nói tiếng Anh (Anglosphere) không còn ý nghĩa nữa. Tuy nhiên, chuyên gia Raja Mohan nhận định, AUKUS là một lời nhắc nhở rằng mối quan hệ chính trị Anglo-Saxon vẫn tồn tại lâu dài.