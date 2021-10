AUKUS góp phần định hình cấu trúc an ninh mới

Mang sứ mệnh riêng

Điều gì khiến Anh và Australia trở thành những đối tác công nghệ được đánh giá cao nhất của Mỹ?

Hai quốc gia này đều là thành viên của liên minh tình báo Five Eyes. Liên minh tình báo này đã giúp các quốc gia nuôi dưỡng lòng tin lẫn nhau và thói quen hợp tác trong suốt 2 thập kỷ qua, trong đó có cuộc chiến chống khủng bố và các cuộc chiến tranh ở Iraq và Afghanistan.

So với các thành viên khác của Five Eyes là Canada và New Zealand, Anh và Australia cũng cam kết rõ ràng hơn đối với việc duy trì tầm nhìn chiến lược về một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng.

Khả năng tích hợp triệt để của AUKUS chỉ có thể thực hiện được giữa các đối tác trong Five Eyes vì AUKUS sẽ hoạt động dựa trên các công nghệ liên quan đến tình báo cực kỳ nhạy cảm mà Mỹ sẽ chỉ giao phó cho các đối tác tình báo thân cận nhất của họ.

Các ưu tiên công nghệ đã nêu trong thỏa thuận AUKUS như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và không gian mạng là những công nghệ đi đầu trong các năng lực trí tuệ mới nổi.