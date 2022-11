Audi, Bentley dừng mọi hoạt động trả phí trên Twitter

Một số doanh nghiệp như Ford, Chevrolet, Chipotle công khai thông báo dừng quảng cáo trên Twitter. Số khác “lặng lẽ rút lui”. Theo Media Matters, danh sách còn có Coca-Cola, Kellogg’s, Meta. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do lượt tiếp cận trực tiếp, tranh cãi và cảnh báo từ các đơn vị mua truyền thông.

Trước đó, Musk cố gắng trấn an các nhà quảng cáo rằng Twitter là điểm đến an toàn. Đồng thời, ông đổ lỗi cho các nhà hoạt động vì muốn “hủy hoại tự do ngôn luận tại Mỹ” bằng cách “gây áp lực lên nhà quảng cáo”.

Ngày 11/11, công ty mua quảng cáo lớn nhất thế giới – Group M – chỉ định Twitter là “rủi ro cao” đối với các nhà quảng cáo và cảnh báo khách hàng của mình không mua trên nền tảng này.