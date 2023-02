Ẩu đả náo loạn trước quán bar ở Huế, 5 người bị thương nhập viện

Tối 28/2, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an phường Phú Hội (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận thông tin, địa bàn phường vừa xảy ra một vụ ẩu đả ở khu vực trước cửa quán bar DTV lúc đêm 27/2 rạng sáng 28/2.

Lãnh đạo Công an phường Phú Hội cho biết, hiện vụ việc đang được Công an TP Huế thụ lý điều tra, làm rõ và phía công an phường chưa nắm được thông tin cụ thể. Tuy nhiên, qua báo cáo lại thì nguyên nhân vụ ẩu đả xuất phát từ xích mích từ trong quán bar DTV sau đó ra đến bên ngoài quán thì xảy ra ẩu đả.