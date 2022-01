'Át chủ bài' từ Lisa đến Jennie BLACKPINK đều thua kém Rosé skill này!

Nói về kỹ năng vũ đạo và trình diễn trên sân khấu thì các thành viên BLACKPINK đúng là "một chín một mười".

Nếu như Lisa được xem là "cỗ máy nhảy" hàng đầu Kpop thế hệ 3 thì Jennie cũng được xem là "thiên tài biểu diễn" với khả năng biểu cảm và kỹ năng trình diễn đa dạng. Tuy nhiên, để mà nói về một "siêu kỹ năng" nhảy đặc biệt với tóc thì Jennie, Lisa đều thua xa Rosé.