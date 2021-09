ASEAN và Việt Nam coi trọng mở rộng quan hệ hợp tác với các nước đối thoại

Thứ trưởng Lương Tam Quang đồng thời đề nghị các bên liên quan tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động ASEAN+3 giai đoạn 2018-2022 về phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho cán bộ thực thi pháp luật trong lĩnh vực tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người... cho các nước ASEAN.

Bên cạnh đó, ASEAN+3 cần chủ động, tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật để thiết lập một cơ chế thuận lợi, hiệu quả trong ứng phó, xử lý tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia trong khuôn khổ hợp tác song phương, đa phương.

Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tham dự cuộc họp tham vấn AMMTC + Trung Quốc lần thứ 8, AMMTC + Hàn Quốc lần thứ 2, AMMTC + Nhật Bản lần thứ 6 và AMMTC + 3.

Phát biểu khai mạc cuộc họp AMMTC + Hàn Quốc, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, với vai trò điều phối quan hệ đối thoại của ASEAN với Hàn Quốc giai đoạn 2021-2024, Việt Nam cam kết phối hợp cùng các nước tập trung tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc, mong muốn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ tích cực từ Hàn Quốc và các nước thành viên ASEAN trong thời gian đảm nhiệm cương vị quan trọng này.

Nhấn mạnh Hàn Quốc là một trong những đối tác gần gũi và quan trọng hàng đầu của ASEAN, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Hàn Quốc đã không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực kể từ khi thiết lập quan hệ đối thoại; bày tỏ tin tưởng quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn giữa ASEAN và Hàn Quốc sẽ góp phần thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN cũng như gia tăng vị thế của cả hai bên.

Việt Nam và các nước thành viên ASEAN mong muốn Hàn Quốc tiếp tục tích cực hỗ trợ ASEAN đẩy mạnh liên kết, xây dựng Cộng đồng, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tích cực tham gia các cơ chế thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin do ASEAN chủ trì, hợp tác ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đóng góp duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại khu vực và trên thế giới, ASEAN và Hàn Quốc cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác hai bên đã thỏa thuận, trước hết là cùng phối hợp khắc phục hậu quả và kiểm soát đại dịch, phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Việt Nam và các nước ASEAN đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ tiếp cận vaccine và thuốc điều trị Covid-19 an toàn, đồng đều và hiệu quả.

Trong lĩnh vực hợp tác an ninh thời gian qua, hai bên đã duy trì và tăng cường hợp tác, trong đó ưu tiên nội dung phối hợp giải quyết các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, như tội phạm xuyên quốc gia, chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực; ứng phó với các thách thức an ninh chung, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Tại cuộc họp, hai bên đã thông qua Tuyên bố chung Cuộc họp tham vấn cấp Bộ trưởng AMMTC+Hàn Quốc về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 2.