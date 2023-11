ASEAN trước cơ hội trở thành tâm điểm của tăng trưởng kinh tế bền vững

Theo Cơ quan Thống kê Philippines, nền kinh tế nước này đã hồi phục mạnh mẽ trong quý III/2023 với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó, Cơ quan Thống kê Indonesia chỉ ra rằng, GDP của Indonesia trong quý III/2023 tăng 4,94%.

Quý III/2023, GDP của Việt Nam - quốc gia có dân số lớn thứ nhất và thứ ba trong ASEAN, tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước. (Nguồn: Getty)

Trong khi đó, Malaysia ghi nhận tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý III/2023 với GDP tăng 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 2,9% hồi quý II năm nay. Còn theo Hội đồng Phát triển kinh tế và xã hội quốc gia Thái Lan (NESDC), GDP nước này trong quý III/2023 tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại Singapore, Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) cho biết, nhờ du lịch và hoạt động sản xuất tăng trưởng trở lại so với quý II/2023, kinh tế nước này trong quý III/2023 ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn ước tính. Cụ thể, GDP quý III/2023 tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái - con số cải thiện hơn so với mức tăng trưởng 0,5% hồi quý II/2023.

Còn ở Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê, GDP quý III/2023 tăng 5,33% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023 nhưng đã ghi nhận xu hướng tích cực, quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 3,28%, quý II tăng 4,05%, quý III tăng 5,33%).

Kết nối là chìa khóa