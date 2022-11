ASEAN nâng quan hệ ngoại giao với Mỹ và Ấn Độ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết: “ASEAN là trung tâm của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong nhiệm kỳ của tôi”.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ giải quyết các vấn đề lớn nhất trong thời đại từ khí hậu, đến an ninh y tế cũng như chống lại mối đe dọa đối với trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Chúng ta sẽ xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ổn định và thịnh vượng, kiên cường và an toàn” - ông Biden nói thêm.

Với bước tiến này, Mỹ và Ấn Độ đã trở hai nước tiếp theo có cấp độ hợp tác cao nhất với ASEAN bên cạnh Trung Quốc và Úc.