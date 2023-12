ASEAN - Một Cộng đồng lấy người dân làm trung tâm

Bên cạnh đó, Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể ASCC 2025 cũng được trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Đây là kết quả và dấu ấn quan trọng của ASCC trong năm 2020.

Tiếp tục tinh thần ấy, trong những năm qua, bên cạnh việc ủng hộ và triển khai các ưu tiên của Cộng đồng do nước Chủ tịch ASEAN đề ra, Việt Nam tiếp tục chú trọng thực hiện Kế hoạch Tổng thể của Cộng đồng, là một trong những quốc gia đi đầu trong việc lồng ghép, thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch Tổng thể vào các chương trình, dự án quốc gia thông qua Đề án 161. Các kết quả thực hiện Đề án 161 nói riêng và Kế hoạch tổng thể ASCC 2025 tại Việt Nam đến nay đã đạt được nhiều thành tựu, thể hiện trên nhiều lĩnh vực như thoát nghèo; đảm bảo tất cả các gia đình được tiếp cận với nước uống an toàn và vệ sinh an toàn; tăng tỷ lệ sống ở bà mẹ và trẻ sơ sinh và đảm bảo rằng trẻ em ở tuổi đi học được tới trường; thúc đẩy việc làm bền vững; bảo vệ môi trường… góp phần vào kết quả chung của khu vực và tăng cường hình ảnh của ASEAN tại Việt Nam.

Những nỗ lực đó rõ ràng cho thấy cam kết của Việt Nam đối với Cộng đồng ASEAN mà cụ thể là ASCC không chỉ về đường lối, định hướng, chính sách mà còn hướng vào những hành động cụ thể được triển khai ở cả cấp khu vực và quốc gia.