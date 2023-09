ASEAN-43: ASEAN-Hàn Quốc cần phối hợp nâng tầm đối tác, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm chung

Đồng thời, khẳng định Sáng kiến Đoàn kết ASEAN-Hàn Quốc (KASI) thể hiện Hàn Quốc coi trọng và cam kết ủng hộ mạnh mẽ vai trò trung tâm của ASEAN cũng như Quan điểm AOIP của ASEAN, cùng ASEAN phát triển toàn diện mối quan hệ đối tác thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ mong muốn các nước ASEAN ủng hộ việc Hàn Quốc đăng cai tổ chức EXPO tại Busan, Hàn Quốc năm 2030, tạo diễn đàn trao đổi và tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của nhân loại, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho khu vực và thế giới.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-Yeol tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24. (Ảnh: Anh Sơn)

Lãnh đạo các nước ASEAN và Hàn Quốc hoan nghênh những tiến triển tích cực trong hợp tác hai bên trên tất cả các lĩnh vực. Hàn Quốc là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ 5 của ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều là 222,8 tỷ USD và tổng vốn FDI từ Hàn Quốc đạt 12,7 tỷ USD trong năm 2022.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên như chống tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, hợp tác an ninh biển; đẩy mạnh giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, trao đổi văn hóa, giáo dục, du lịch, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực nhiều tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, thành phố thông minh, đô thị hóa bền vững và các ngành công nghiệp trong tương lai.