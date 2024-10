Arsenal, Liverpool đi tiếp, Chelsea chia tay Cúp Liên đoàn

Arsenal, Liverpool đều giành chiến thắng tại vòng 4 Cúp Liên đoàn, trong khi Chelsea đã trở thành khán giả của giải đấu sau khi thua trên sân Newcastle. Arsenal thắng dễ 3-0 trước Preston So với các đội bóng lớn tại Premier League, Arsenal là đội bóng may mắn nhất tại vòng 4 Cúp Liên đoàn khi họ chỉ phải làm khách trên sân Preston, một đội bóng đang thi đấu ở hạng Nhất (Championship) và đoàn quân của Mikel Arteta đã thể hiện được phẩm chất của mình khi giành chiến thắng 3-0 khá dễ dàng. Ethan Nwaneri góp công vào chiến thắng của Arsenal (Ảnh: Getty). Chơi áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal sử dụng lối chơi kiểm soát bóng để áp chế đội chủ nhà. Không dứt điểm quá nhiều trong 45 phút đầu tiên (6 lần), nhưng Arsenal đã đạt hiệu suất cao với cú đúp bàn thắng, được ghi bởi Gabriel Jesus ở phút 24 và Ethan Nwaneri ở phút 33. Arsenal sớm định đoạt số phận trận đấu khi Kai Havertz nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 54. Arsenal có thể thắng đậm hơn nếu các chân sút của đội khách chắt chiu cơ hội, tuy nhiên dù dứt điểm tới 14 lần trong hiệp hai, Arsenal chỉ có một bàn thắng. Dẫu sao, chiến thắng 3-0 của "Pháo thủ" cũng đủ làm người hâm mộ họ hài lòng. Đội hình thi đấu Preston (4-2-3-1): Woodman 5.5; Kesler-Hayden 6 (Potts 60', 6), Whatmough 6, Lindsay 6 (Storey 77'), Hughes 6 (Best 68', 6); Thordarson 6, Ledson 6; Holmes 6, Okkels 6, Bowler 6 (Frokjaer-Jansen 59', 5.5); Greenwood 5.5 (Riis 60', 6). Arsenal (4-3-3): Setford 6.5; Timber 6 (Partey 46', 6), Saliba 6.5, Kiwior 6.5, Zinchenko 6.5 (Lewis-Skelly 62', 6); NWANERI 8 (Heaven 80'), Jorginho 6.5, Merino 6 (Havertz 46', 6.5); Sterling 5.5, Jesus 7, Martinelli 6.5 (Saka 62', 6) Liverpool thắng 3-2 trên sân Brighton Liverpool đã giành chiến thắng 3-2 trên sân của Brighton. Đoàn quân của Arne Slot đã phát huy khả năng chắt chiu cơ hội đến mức đáng sợ để giành chiến thắng. Liverpool chỉ dứt điểm 4 lần, như Brighton trong hiệp đấu đầu tiên, với một hiệp đấu khá tẻ nhạt nên việc hai đội tiến vào giờ nghỉ với kết quả hòa 0-0 là hoàn toàn hợp lý. Cody Gakpo lập cú đúp vào lưới Brighton (Ảnh: Getty). Trận đấu diễn ra sôi động hơn trong hiệp hai khi Cody Gakpo mở tỷ số ở phút 46, Brighton vùng lên mạnh mẽ nhưng không hiệu quả trong tấn công. Tiền đạo người Hà Lan giúp Liverpool thêm thuận lợi với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63. Nỗ lực của Brighton được đền đáp ở phút 81 khi Simon Adingra rút ngắn tỷ số xuống 1-2, tuy nhiên Luis Diaz đã nhanh chóng giúp đội khách tái lập khoảng cách hai bàn thông qua bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 85. Brighton đã tìm thấy bàn thắng thứ hai ở phút 90, do công của Tariq Lamptey. Tuy nhiên, Liverpool đã đứng vững trong 6 phút bù giờ để bảo toàn tỷ số 3-2 và đi tiếp. Chelsea thua 0-2 trên sân Newcastle 4 ngày trước, Chelsea đã khiến Newcastle phải nhận thất bại 1-2 trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng 9 Premier League. Đội bóng vùng Đông Bắc có cơ hội phục thù khi được thi đấu trên sân nhà và họ đã trừng phạt đội khách khi các học trò Enzo Maresca chơi phòng thủ quá tệ. Chelsea kiểm soát bóng vượt trội sau tiếng còi khai cuộc, tuy nhiên khi đội khách đang loay hoay tìm phương án tấn công, họ đã liên tiếp thủng lưới 2 bàn chỉ trong 3 phút. Phút 23, các hậu vệ Chelsea chuyền bóng bất cẩn ở gần vòng cấm địa và bị mất bóng trước sự áp sát quyết liệt của đối phương, Alexander Isak dứt điểm nhanh ghi bàn mở tỷ số. Axel Disasi đá phản lưới nhà, ghi bàn cho Newcastle (Ảnh: Getty). Luống cuống sau bàn thua, hàng thủ của Chelsea lại càng tệ. Phút 26, trung vệ Axel Disasi và thủ thành Filip Jorgensen không có sự phối hợp trong một tình huống không thực sự nguy hiểm, bóng rơi trúng chân của hậu vệ người Pháp văng vào lưới. Sau khi bị dẫn 2-0 sau hiệp một, Chelsea vùng lên quyết liệt trong hiệp hai. Tuy nhiên, việc chỉ có được 1 cú sút trúng đích sau 12 lần dứt điểm khiến Chelsea đến bàn thắng danh dự cũng không có. Đội hình thi đấu Newcastle (4-3-3): Pope 7; Krafth 6.5, Kelly 7, Schar 6.5, Hall 7.5 (Burn 73', 6); Tonali 8, Longstaff 7, Willock 7 (Guimaraes 63', 6); Gordon 7 (Livramento 73', 6), Isak 7 (Osula 63', 6.5), Joelinton 7 Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen 5; Disasi 4, Tosin 5, Badiashile 4.5, Cucurella 5; Veiga 5, Enzo 5; Dewsbury-Hall 4.5 (Madueke 59', 7), Felix 6.5, Mudryk 5; Nkunku 5 Kết quả bốc thăm vòng 5 Cúp Liên đoàn Tottenham - Manchester United Arsenal - Crystal Palace Newcastle - Brentford Southampton - Liverpool * Vòng 5 Cúp Liên đoàn diễn ra vào ngày 19/12