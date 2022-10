Arsenal lần thứ 3 trong lịch sử làm được điều này

Chiến thắng tới khá dễ dàng với Arsenal dù họ chỉ đưa ra đội hình dự bị do cuối tuần sẽ là đại chiến với Liverpool. Theo đó, hàng loạt nhân tố phụ đã được đưa vào sân nhằm giữ sức cho đội hình chính. Nhưng đội bóng của Mikel Arteta vẫn dễ dàng làm chủ thế trận do Bodo Glimt quá yếu đuối.



Họ sớm uy hiếp khung thành đối thủ khi Vieira dứt điểm trúng xà ngang vào phút 18. Nhưng rồi đội chủ nhà cũng vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một. Nketiah khéo léo dứt điểm nối sau khi nhận bóng bật ra từ cú đá đập cột của Kieran Tierney.



Vài phút sau đó, Arsenal đã vươn lên dẫn trước hai bàn khi Holding đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt từ Vieira, trái bóng bay sát mép trong cột dọc không cho thủ thành đối thủ cơ hội. VAR đã can thiệp xem cầu thủ Arsenal có phạm lỗi hay không, nhưng mọi thứ không thay đổi. 2-0 cho Arsenal và đội chủ nhà ung dung thi đấu từ đó.

Arsenal thắng dễ 3-0 để chiếm ngôi đầu

Bị dẫn trước hai bàn, sau giờ nghỉ Bodo Glimt nỗ lực nhiều hơn để giành lại thế trận. Thực tế là trong hiệp hai, họ đã tạo ra một vài cơ hội. Đầu tiên là Amahl Pellegrino khi cú sút chìm của anh bị thủ môn Matt Turner cản phá xuất sắc ở phút 57. Sau đó, đội bóng Na Uy còn có 2 tình huống đáng tiếc nữa.



Sự phung phí của Bodo Glimt đã khiến họ trả giá. Arsenal thi đấu nhún nhường nhưng vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Đội đầu bảng Premier League có thêm bàn thắng thứ ba vào phút 84, cầu thủ vào sân thay người Gabriel Jesus đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi kiến ​​tạo như đặt cho Viera sút tung lưới từ cự ly gần. 3-0 là tỷ số chung cuộc, đưa Arsenal lên ngôi đầu dù họ vẫn còn 1 trận chưa đá.



Thắng lợi này cũng giúp Arsenal có lần thứ 3 trong lịch sử thắng 9/10 trận đầu mùa trên mọi sân chơi. Hai lần trước vào các mùa 1903/04 và 2007/08. Tiếc rằng ở cả hai lần đó họ đều không vô địch chung cuộc. Năm nay liệu có khác?



Hai đội sẽ gặp lại ở Na Uy vào thứ Năm tới cho trận đấu lượt về, trong khi Arsenal tiếp Liverpool vào Chủ nhật trong một trận cầu đỉnh cao ở Ngoại hạng Anh.