Arsenal đánh cắp Rashford khỏi MU

Rashford đang đánh mất phong độ

Mới đây nhất, Rashford đã phản ứng gay gắt với CĐV bên ngoài sân Old Trafford vì bị la ó, sau khi MU bị loại khỏi Champions League.



Bản thân chân sút 24 tuổi đang khá chán nản và cũng tính đến chuyện ra đi nếu tình hình không được cải thiện.



Nếu quyết định rời Manchester, Rashford sẽ được Arsenal chào đón, bởi HLV Mikel Arteta đang rất cần tuyển thêm một chân sút chất lượng.



Pierre-Emerick Aubameyang rời Emirates trong mùa đông vừa qua. Tới đây, cả Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah cũng ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.



Rashford sẽ bổ sung thêm sức mạnh cho hàng công The Gunners, với những nhân tố trẻ giàu tiềm năng như Bukayo Saka, Emile Smith Rowe, Martin Odegaard hay Gabriel Martinelli.



Giao kèo hiện tại giữa Rashsford và MU chỉ còn thời hạn hơn một năm, kèm theo điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng.



Ngoài Rashford, Arsenal cũng liên hệ với một vài tiền đạo khác như Calvert-Lewin, Alexander Isak hay Darwin Nunez.