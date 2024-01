Ariana Grande gây phẫn nộ vì ca khúc mới, đáp trả làn sóng tẩy chay

Yes, And? là ca khúc mới nhất của Ariana trong vòng 3 năm nay. Bài hát có vai trò mở đường cho album thứ bảy sắp ra mắt của cô. Nó được lấy cảm hứng từ Vogue của Madonna ra mắt vào năm 1990.

Yes, And? do Ariana Grande đồng sáng tác và sản xuất với Ilya Salmanzadeh và Max Martin. MV của Yes, And? được phát hành vào ngày 12/1.



Ariana Grande gây xôn xao khi phát hành ca khúc mới "Yes, And?"

Nhiều ý kiến chia sẻ trên Pagesix, Ariana mượn lời bài hát để đáp trả dư luận sau khi cô phải hứng gạch đá vì chen chân vào cuộc hôn nhân của nam diễn viên Ethan Slater và vợ, nữ ca sĩ Lilly Jay. Trong ca khúc, cô ngầm khẳng định mình đã xem hết các bình luận nhưng không bận tâm đến chúng.