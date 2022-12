Argentina thoát án điều tra FIFA, Messi ung dung chờ đá bán kết

Paredes sút bóng vào khu kỹ thuật Hà Lan

Những lùm xùm này khiến Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) phải vào cuộc điều tra với cả hai phía do đôi bên vi phạm điều 12 về hành vi sai trái của cầu thủ, điều 16 về trật tự và an ninh ở các trận đấu theo Bộ luật hiện hành của FIFA. May mắn là không cầu thủ nào phải nhận án phạt từ FIFA và Messi cùng đồng đội sẽ ra sân ở trận bán kết với Croatia bằng lực lượng đầy đủ nhất.

Argentina có đủ lực lượng đá bán kết

Hà Lan có "thù" với Argentina từ năm 1978, kể từ khi Rob Rensenbrink ghi bàn trong những giây cuối cùng của trận chung kết World Cup ở Buenos Aires, đưa đội chủ nhà vào hiệp phụ và thắng chung cuộc 3-1 cho người Argentina. Năm 2014, đội bóng Nam Mỹ vượt qua Hà Lan ở bán kết và giành chiến thắng trong loạt luân lưu 4-2 sau khi hòa 0-0.

Đông Linh - Ảnh: Reuters