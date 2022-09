Apple thất hứa với khách hàng mua iPhone 14

Trong khi đó, người dùng @ZachoryBenton lại tỏ ra khó chịu khi đơn hàng của anh bị trễ đến tận 3-6 tuần so với ngày hẹn trước.

Tuy vậy, tình trạng giao muộn chỉ diễn ra với iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn không gặp vấn đề về cung ứng do lượng đơn đặt hàng đã dồn sang dòng Pro. Còn với iPhone 14 Plus màn hình lớn, thiết bị này sẽ được mở bán muộn nhất, vào ngày 7/10.

Theo MacRumors, người dùng đã đặt iPhone 14 Plus không hề gặp tình trạng trễ ngày giao hàng sau một tuần mở đơn đặt trước. Điều này cho thấy nhu cầu mua iPhone 14 Plus không cao, thậm chí còn tệ hơn so với kỳ vọng.

Trước đó, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo cũng nói rằng nhu cầu cho dòng iPhone màn hình lớn còn thấp hơn iPhone 13 Mini năm ngoái. Vì thế rất có thể Apple sẽ phải thay thế dòng sản phẩm này. “Chiến lược chuyển đổi sản phẩm của Táo khuyết năm nay đã thất bại”, ông nhận định.