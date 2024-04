Apple suýt mất top 5 thị phần, các hãng điện thoại Trung Quốc đừng vội mừng

Công ty phân tích Canalys đã công bố báo cáo mới nhất về thị trường smartphone Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2024 và Apple có kết quả tệ nhất trong số 5 thương hiệu hàng đầu đang tranh giành vị trí thống trị tại thị phần lớn nhất châu Á.

Huawei trở lại vị trí dẫn đầu sau 13 quý với 17% thị phần. Hãng nội địa này đã xuất xưởng 11,7 triệu smartphone nhờ dòng Mate và nova nổi tiếng, trong khi OPPO vươn lên vị trí thứ hai nhờ hiệu suất mạnh mẽ của dòng Reno 11, xuất xưởng 10,9 triệu chiếc. Ngược lại, HONOR, vivo và Apple đều giảm lượng hàng bán ra trong quý, lần lượt xếp thứ ba, thứ tư và thứ năm.

Chiếc điện thoại "hot" nhất lúc này ở Trung Quốc: Huawei Pura 70. (Ảnh: SCMP)

HONOR đã xuất xưởng 10,6 triệu chiếc với thị phần 16%, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi vivo xuất xưởng 10,3 triệu chiếc với thị phần 15%, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Apple tụt dốc nhiều nhất trong top 5, tụt xuống vị trí thứ 5 từ vị trí đầu tiên, với 10 triệu chiếc và thị phần 15%, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái.