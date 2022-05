Apple sắp ra mắt các tính năng trợ năng mới: Phát hiện cửa, Phụ đề trực tiếp...

Đối với cộng đồng người khiếm thính, Apple đã công bố Live Captions (Phụ đề trực tiếp) cho iPhone, iPad và Mac. Tính năng này hoạt động bằng cách tạo phụ đề cho nội dung âm thanh trong thời gian thực, bao gồm cuộc gọi FaceTime, bất kỳ ứng dụng video hoặc mạng xã hội nào, nội dung truyền thông trực tuyến hoặc thậm chí “trò chuyện với ai đó bên cạnh họ”.

Live Captions trong hội thoại FaceTime sẽ phiên âm tự động cho những người tham gia cuộc gọi, do đó, các cuộc gọi điện video nhóm trở nên thuận tiện hơn đối với người dùng khiếm thính. Khi Live Captions được sử dụng cho các cuộc gọi trên máy Mac, người dùng có tùy chọn nhập câu trả lời và nói to câu trả lời đó trong thời gian thực với những người khác tham gia cuộc trò chuyện. Và vì Live Captions được tạo trên thiết bị, nên thông tin người dùng vẫn ở chế độ riêng tư và an toàn.