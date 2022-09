Apple ra mắt iPhone 14, Apple Watch 8, AirPods Pro 2 tại Nhà hát Steve Jobs

PV VietNamNet đang có mặt tại Mỹ, chuẩn bị cho sự kiện Far Out của Apple. Tâm điểm của sự kiện này là màn ra mắt của loạt điện thoại iPhone 14. Sự kiện Far Out sẽ diễn ra vào lúc 0h00 đêm nay (8/9) giờ Việt Nam.

Sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra bên trong Nhà hát Steve Jobs, tại đại bản doanh Apple ở San Francisco (Mỹ). (Ảnh: Hải Đăng)

Hiện các khách mời cũng như giới truyền thông đang làm thủ tục để tiến vào Nhà hát Steve Jobs. Do lo ngại dịch bệnh, mỗi người sẽ được phát một kit test nhanh Covid-19 trước khi vào nơi diễn ra sự kiện. (Ảnh: Hải Đăng)

Một vài hình ảnh về mô hình 4 phiên bản được dự đoán ra mắt của iPhone 14. (Ảnh: Trọng Đạt)

Hình ảnh về phiên bản mô hình của iPhone 14 đã xuất hiện tại Việt Nam từ cuối tháng 7. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ những mô hình này liệu sẽ giống bao nhiêu % so với mẫu máy Apple chuẩn bị cho ra mắt. (Ảnh: Trọng Đạt)

Gần 500 người dự lễ ra mắt iPhone 14 tại Nhà hát Steve Jobs

Theo thống kê không chính thức, có khoảng 500 người sẽ tham dự sự kiện trực tiếp tại Nhà hát Steve Jobs. Trong số này, có khoảng hơn 300 người là phóng viên và người làm nội dung (content creator) trên toàn thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, có đại diện truyền thông đến từ một số nước như Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia,…

Đây cũng là lần đầu tiên Apple mời giới truyền thông Việt Nam tham gia sự kiện ra mắt iPhone. Điều này cho thấy vai trò ngày càng tăng của thị trường Việt Nam đối với Apple.

Các khách mời tham dự trực tiếp sự kiện ra mắt iPhone 14 sẽ được phát một tấm thẻ để tự do ra vào Nhà hát Steve Jobs. (Ảnh: Hải Đăng)

Phóng viên Hải Đăng của VietNamNet đang trực tiếp có mặt, đưa tin về sự kiện ra mắt iPhone 14 từ đại bản doanh của Apple.

Tại cổng vào khu vực Nhà hát Steve Jobs, người tham dự sự kiện phải đi qua cửa an ninh được kiểm soát kỹ lưỡng nhưng khá thân thiện.

Cửa kiểm tra an ninh vào Nhà hát Steve Jobs. Ảnh: Hải Đăng.

Nhà hát Steve Jobs, nơi diễn ra sự kiện ra mắt iPhone 14. Kiến trúc này được làm chủ yếu bằng kính, không có trụ đỡ. Các tấm kính được làm dạng cong để khi ghép lại tạo thành vòng tròn gần như hoàn chỉnh. Khi đứng ở tâm vòng tròn và cất giọng nói, âm thanh sẽ chia đều ra toàn khối nhà để ở vị trí nào cũng có thể nghe thấy.

Brian Tong, cựu phóng viên CNET, cho hay dù các sản phẩm của Apple đã rò rỉ khá nhiều song vẫn tạo được sự chờ đợi mong mỏi của cả toàn thế giới. Cách Apple giới thiệu sản phẩm cũng vô cùng đặc biệt nên chắc chắn tạo cảm hứng cho người xem. Trong các sản phẩm sắp giới thiệu, anh mong chờ nhất dòng iPhone 14.

Rất nhiều người tập trung tại cổng vào sự kiện trước 30 phút. Gần như những nhà báo công nghệ có tiếng và những nhà sáng tạo nội dung được biết đến nhiều đều có mặt trong sự kiện của Apple.

Bên trong Nhà hát Steve Jobs

Sân khấu chính chiếu hình ảnh 3D có logo Apple, giống với thư mời của hãng đã gửi giới truyền thông. Đúng 20 phút nữa, vào lúc 10h sáng 8/9, giờ Mỹ, sự kiện Far Out sẽ chính thức bắt đầu.

Tất cả mọi người tham dự đều sẵn sàng điện thoại, máy ảnh, laptop để tác nghiệp cho sự kiện công nghệ quan trọng của năm. Rất nhiều người tham dự là những người có ảnh hưởng, người nổi tiếng, bên cạnh phóng viên báo chí.

CEO Tim Cook khai màn sự kiện như mọi năm

Apple Watch 8 mở đầu sự kiện

0h: Sự kiện Apple “Far Out” chính thức bắt đầu. CEO Tim Cook là người xuất hiện đầu tiên trong video chào mừng. “Hôm nay, chúng ta sẽ nói về 3 sản phẩm: iPhone, AirPods và Apple Watch. Mỗi sản phẩm đều đứng đầu ngành; cùng nhau, chúng mang đến trải nghiệm ma thuật”.

0h2: Có vẻ Apple Watch sẽ là sản phẩm “ra quân” trong sự kiện đêm nay. Màn hình hiển thị nhiều bức thư tay gửi tới CEO Tim Cook về Apple Watch.

0h4: Tất cả những người viết thư đều từng gặp sự cố như tim ngừng đập, đột quỵ… nhưng điểm chung là được Apple Watch cứu sống. Thậm chí, Apple còn dựng một cảnh rơi máy bay để minh họa. “Nếu không có Apple Watch, mọi chuyện có thể tồi tệ hơn”, một lá thư viết.

0h5: “Apple Watch sẽ cứu sống bạn”, đây chính là thứ Apple muốn nói với người xem.

0h7: Giám đốc vận hành Jeff Williams là người giới thiệu dòng sản phẩm Apple Watch mới. Theo ông, Apple Watch là smartwatch bán chạy nhất thế giới 7 năm liên tiếp. Apple Watch 8 dùng màn hình lớn hơn, sáng hơn, dễ đọc hơn. Mặt đồng hồ nhìn khá giống các mẫu đời trước.

0h8: Sẽ có thêm tính năng y tế, cảm biến đo nhiệt độ cơ thể mới dành cho phụ nữ. Nó có thể theo dõi chu kỳ rụng trứng ở nữ giới. Các tính năng này đều bảo đảm quyền riêng tư của người dùng. Có hai cảm biến ở mặt sau và bên dưới màn hình.