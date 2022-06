Apple phụ thuộc vào Thượng Hải ra sao?

Theo Foxconn, hoạt động của họ diễn ra bình thường tại các địa bàn sản xuất quan trọng ở Trung Quốc, nơi công ty có hơn 30 nhà xưởng. Tuy nhiên, do tình hình Covid-19 còn phức tạp, hãng lên kế hoạch cải thiện khả năng vận hành trong bong bóng khép kín.

Nhà chức trách Trung Quốc cho phép các nhà sản xuất hoạt động trong khu vực bị phong tỏa do Covid-19, nếu nhà máy giữ nhân viên ở lại. Dù vậy, các doanh nghiệp cho hay, hạn chế đi lại khiến cho xe tải không thể vận chuyển linh kiện từ nhà máy đến khách hàng.

Các nhà phân tích của Bank of America tin rằng chuỗi cung ứng của Apple có tính linh hoạt cao hơn so với Android do Foxconn, đối tác chính, phân bổ công suất đa dạng hơn. Chỉ 5% công suất của Foxconn nằm ở Thượng Hải, 10% đến 20% nằm tại Khu vực Vịnh lớn (Greater Bay Area) xung quanh Hong Kong và Thâm Quyến, ngoài ra còn hai khu vực khác thuộc Trung Quốc và nước ngoài.