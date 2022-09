Apple phát hành iOS 16

Nếu nằm trong danh sách iPhone tương thích với iOS 16, bạn vào Settings > General > Software Upadate để xem iOS 16 đã có sẵn hay chưa. Trước khi làm điều này, bạn nên “dọn dẹp” iPhone để có thêm dung lượng, đồng thời sao lưu dữ liệu quan trọng, đề phòng quá trình cập nhật xảy ra vấn đề gây thất thoát. Như mọi năm, các phiên bản đầu tiên có thể tồn tại nhiều lỗi vặt và trục trặc, vì vậy, nếu không quá cần thiết, bạn nên chờ đợi để xem phản ứng và đánh giá của mọi người, hoặc tải iOS 16 lên iPhone thứ cấp.

Không may, người dùng iPhone 7 trở về trước không được hỗ trợ iOS 16. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên trên Twitter, do họ hi vọng ít nhất 7 Plus có thể cài hệ điều hành mới. iPhone 7 và các iPhone cũ hơn chỉ dừng lại ở iOS 15.