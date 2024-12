Apple muốn đưa AI của công ty mẹ TikTok lên iPhone

Truyền thông đưa tin Apple đang trong bước đầu đàm phán với Tencent và ByteDance – công ty mẹ TikTok – để tích hợp mô hình AI của họ lên iPhone bán tại Trung Quốc. Vào tháng 12, Apple bắt đầu giới thiệu ChatGPT của OpenAI lên các thiết bị tương thích. Đây là một phần trong bộ tính năng Apple Intelligence. Apple chưa tìm được đối tác cung ứng AI cho iPhone tại Trung Quốc. Ảnh: Macrumors Do ChatGPT chưa có sẵn tại Trung Quốc và chính phủ nước này yêu cầu các dịch vụ AI tạo sinh phải được phê duyệt trước khi phát hành cho công chúng, Apple phải tìm kiếm các đối tác địa phương để cung cấp AI cho người dùng trong nước. Hai mô hình AI của Bytedance và Tencent lần lượt là Doubao và Hunyuan. Nguồn tin cho biết các cuộc thảo luận giữa Apple với Tencent và ByteDance mới ở giai đoạn ban đầu. Dù ai là đối tác cuối cùng, họ cũng sẽ hưởng lợi lớn trong bối cảnh thị trường AI Trung Quốc ngày càng đông đúc với hàng chục mô hình ngôn ngữ lớn của các doanh nghiệp từ lớn đến nhỏ. Theo The Information, Apple và Baidu cũng từng đàm phán với nhau nhưng gặp trở ngại do các vấn đề kỹ thuật, bao gồm tranh chấp liên quan đến sử dụng dữ liệu người dùng iPhone để đào tạo mô hình AI. Sự vắng mặt của AI trên iPhone là một bất lợi không nhỏ cho Apple khi hãng ghi nhận thị phần sụt giảm tại thị trường smartphone lớn nhất thế giới, trước sức ép cạnh tranh từ những thương hiệu nội địa như Huawei. Huawei vừa giới thiệu dòng smartphone Mate 70 vào tháng trước, trang bị các tính năng AI độc quyền. Apple rơi khỏi top 5 thương hiệu smartphone bán chạy nhất Trung Quốc vào quý II và quay trở lại vào quý III. Theo hãng nghiên cứu IDC, doanh số iPhone tại đại lục giảm 0,3% trong quý trước so với cùng kỳ năm 2023, trong khi Huawei tăng 42%. (Theo MacRumors)