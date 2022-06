Apple lần đầu tăng giá iPhone kể từ năm 2017

Vì sao Apple tăng giá iPhone 14?

Có nhiều lý do giải thích quyết định của Apple, nếu nó trở thành hiện thực. Đầu tiên, công ty sẽ loại bỏ iPhone mini do doanh số kém hơn mong đợi và thay bằng iPhone 14 Max. Về cơ bản, iPhone 14 Max là phiên bản phóng to của iPhone 14. Trong khi đó, Apple thường dùng nhãn hiệu “Max” cho các mẫu iPhone đắt tiền hơn, chẳng hạn, bản Pro Max luôn đắt hơn 100 USD so với Pro. Vì thế, gần như chắc chắn iPhone 14 Max cũng đắt hơn iPhone 14.