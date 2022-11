Apple không kịp giao iPhone 14 Pro mùa Giáng sinh

Trước đó, vào đầu tháng 11, Apple đã đưa ra thông báo rằng các hạn chế do dịch Covid-19 ở nhà máy Foxconn tại Trịnh Châu (Trung Quốc) sẽ khiến công suất bị giảm đáng kể, dẫn đến khan hiếm nguồn cung.

Trên thực tế, Apple có thể giao hàng sớm hơn dự kiến khi gửi bưu điện hoặc người dùng có thể mua thiết bị qua một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Tuy nhiên, đối với bộ đôi rẻ tiền hơn là iPhone 14 và iPhone 14 Plus, người dùng có thể đặt hàng mà không cần chờ đợi quá lâu. Do vậy, một số người tiêu dùng có thể quyết định chọn 2 mẫu smartphone phổ thông để có thiết bị mới cho lễ Giáng sinh.

“Hiện tại, các lô hàng iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đang thấp hơn dự kiến và khách hàng sẽ phải chờ đợi lâu hơn để nhận được thiết bị đã đặt”, Apple thông báo.

Về phần mình, Foxconn cho biết họ đang phối hợp với chính phủ để dập tắt đại dịch và đưa mức sản xuất trở lại nhanh nhất có thể. Trong đó, nhà máy sản xuất tại Trịnh Châu là nơi thực hiện rất nhiều hoạt động lắp ráp cuối cùng. Do đó, dưới chính sách Zero Covid của Trung Quốc, Foxconn không thể tăng công suất do thiếu lực lượng lao động cần thiết.

Ngày 16/11, nhà phân tích Kyle McNealy của Jefferies cho biết trong một ghi chú rằng Apple sẽ mất khoảng 1 tỷ USD doanh thu và 0,01 USD lợi nhuận trên cổ phiếu (EPS) cho mỗi tuần nhà máy sản xuất bị đóng cửa. Trước đó, các nhà phân tích mong đợi doanh thu của Apple trong quý tháng 12 sẽ đạt 125,9 tỷ USD , theo FactSet.

“Apple cần thận trọng khi thực hiện các cách tiếp cận trong việc mô hình hóa những giai đoạn sản xuất gần đây do phần lớn hoạt động đều nằm ở khu vực bị ảnh hưởng từ đại dịch”, nhà phân tích Kyle McNealy cho biết.