Apple Intelligence có tạo làn sóng nâng cấp lên iPhone 16?

Apple nổi tiếng nhờ sự thành công từ dòng điện thoại thông minh iPhone được người tiêu dùng trên toàn cầu tin tưởng lựa chọn trong nhiều năm liền. Điều gì thường thúc đẩy người dùng nâng đời chiếc iPhone của mình? Dòng iPhone 16 bao gồm 4 phiên bản: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max. Điểm nhấn của thế hệ mới này là bộ vi xử lý A18, "nhảy cóc" từ A16 của thế hệ trước, mang lại hiệu năng vượt trội và khả năng xử lý AI mạnh mẽ. Ảnh: THX/TTXVN Đó có thể là một thay đổi thiết kế mang tính cách mạng như chuyển các cạnh phẳng thành các đường cong, hoặc sự ra đời của tính năng bảo mật Face ID. Đó cũng có thể là tính năng chụp ảnh chất lượng tốt như với ống kính tele, hoặc khi Chế độ chân dung (Portrait Mode) xuất hiện và biến mọi chiếc iPhone 7 Plus mới cạnh tranh với máy ảnh chuyên nghiệp.



Đôi khi, không chỉ các tính năng thôi thúc nâng cấp mà chính là Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO). Có thể chất lượng tấm ảnh chụp từ chiếc iPhone 7 Plus không tuyệt vời như quảng cáo, nhưng nó đã đủ để hối thúc nhiều người từ bỏ chiếc iPhone 4s hoặc 5s của họ để tìm tới thiết bị mới đó.



Với sự kiện ra mắt dòng iPhone 16 lần này, nhiều nhà theo dõi lĩnh vực điện thoại thông minh nhận định rằng Apple Intelligence - bộ công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) của Apple - sẽ thúc đẩy một siêu chu kỳ nâng cấp mới cho chiếc điện thoại đình đảm. Nhưng cũng nhiều nhà quan sát không tin điều này sẽ xảy ra.



Đối với người dùng ít hiểu biết về công nghệ, AI vừa là một “gã khổng lồ” hứa hẹn có khả năng làm mọi thứ, lại vừa là một công nghệ chưa mang tới tiện ích rõ ràng nào cho cuộc sống hàng ngày của họ. Người tiêu dùng chắc chắn bị hấp dẫn và ngập tràn trong những quảng cáo về khả năng của các công cụ này. Họ kinh ngạc trước các video do Sora của OpenAI tạo ra và cách Google Gemini, ChatGPT và Copilot có thể trả lời các câu hỏi và tóm tắt các đoạn văn bản dài.



Một số người cần những thứ này, nhưng hầu hết người tiêu dùng bình thường có thể đang tự hỏi họ có thể làm gì với những công cụ mới lạ này. Mục đích của Genmoji là gì? Có thực sự cần phải xóa hình ai đó khỏi mọi bức ảnh bằng cục tẩy ma thuật của Apple Intelligence không? Trợ lý ảo Siri trên iPhone 16 có tốt hơn không khi nó làm cho toàn bộ viền màn hình iPhone phát sáng thay vì chỉ là một quả cầu nhỏ xíu ở gần phía dưới?



Điều mà người tiêu dùng cần tự hỏi khi cân nhắc nâng đời điện thoại là liệu bất kỳ ứng dụng nào của Apple Intelligence có phải là ứng dụng đột phá hay không.



Giống như nhiều công cụ mới mà Apple giới thiệu ở cấp độ nền tảng, Apple Intelligence sẽ chỉ xuất hiện trên điện thoại mới - giống như Apple Journal (ứng dụng ghi nhật ký cá nhân) và Shortcuts (phím tắt trong iOS 12 cho phép tự động hóa các chuỗi hành động cụ thể trên iPhone chỉ với một lần nhấp) đã từng. Theo giới quan sát, hai công cụ đó không được sử dụng rộng rãi và ít khả năng có các bản nâng cấp.



Apple Intelligence có phần khác biệt khi nó tồn tại trong trợ lý ảo Siri, ứng dụng nhắn tin, ghi chép, chụp ảnh, tạo email... Nhưng những tính năng này sẽ chưa thể đồng loạt xuất hiện trên dòng iPhone 16 khi chúng chính thức ra mắt thị trường. Việc thiếu tích hợp Apple Intelligence hoàn chỉnh trong giai đoạn đầu hoàn toàn có thể làm giảm sự nhiệt tình đối với việc nâng cấp lên iPhone 16.



Nhiều khả năng sẽ vẫn có “cơn sóng” nâng cấp lên iPhone 16 khi nền tảng và các hỗ trợ ứng dụng hết hạn trên một số mẫu máy cũ, khiến nhiều người tìm đến các sản phẩm mới hơn.



Tuy nhiên, nếu người dùng vẫn giữ chiếc iPhone cũ của mình vì không đủ khả năng mua những mẫu mới nhất, họ có thể tìm kiếm các mẫu iPhone 14-15, thậm chí là iPhone SE với giá phải chăng hơn. Song điều này dựa trên giả định rằng Apple sẽ tiếp tục bán một hoặc hai mẫu máy cũ.



Tuy nhiên, cần nhớ rằng các mẫu máy cũ hơn sẽ không hỗ trợ Apple Intelligence. Hiện tại, chỉ có iPhone 15 Pro và 15 Pro Max cùng chip A17 Pro mạnh mẽ mới hỗ trợ AI của Apple. Nói cách khác, nếu người dùng muốn trải nghiệm Apple Intelligence, họ phải chọn một mẫu iPhone có khả năng tích hợp chúng (hiện gồm iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max).



Dù sao, sự ra đời của Apple Intelligence là điều đáng hoan nghênh vì cuối cùng Apple đã tham gia vào trò chơi AI tạo sinh. Thời điểm sớm hay muộn không phải vấn đề quan trọng, vì “gã khổng lồ” công nghệ của Mỹ có vị thế thống lĩnh không thể bỏ qua trên thị trường và được coi như một chuẩn mực văn hóa cho tinh thần thời đại công nghệ.



Giờ vẫn quá sớm để xác định làn sóng đổi thiết bị có diễn ra hay không và tác động từ Apple Intelligence đến làn sóng đó ra sao. Nhiều khả năng, việc đưa Apple Intelligence vào nhiều mẫu điện thoại mới cùng một lúc có thể sẽ tạo ra một số động lực thúc đẩy làn sóng đổi thiết bị. Những người sở hữu iPhone 16 chia sẻ về trải nghiệm Apple Intelligence thực tế tới công chúng - cả quan tâm lẫn không quan tâm - có thể sẽ kích hoạt hiệu ứng FOMO và khởi động chu kỳ nâng cấp mạnh mẽ hơn. Hoặc cũng có thể công chúng sẽ phản ứng không mấy hào hứng khi họ cảm thấy những tính năng AI đó không hẳn dành cho mình.



Dù thế nào, với phiên bản hiện tại, Apple Intelligence vẫn chưa đủ hấp dẫn để tự trở thành lý do thu hút người dùng nâng cấp lên iPhone 16.