Apple đón nhận tin vui

Trong năm 2023, thị phần của Apple chiếm 20,1%, tăng hơn 1,3% so với năm 2022. Thương hiệu Samsung xếp vị trí thứ hai, với thị phần 19,4%, giảm 2,3% so với năm 2022. Hãng Xiaomi của Trung Quốc ở vị trí thứ 3, chiếm thị phần 12,5%, giảm 0,2% so với năm 2022.

Như vậy, trong top 3 nhà sản xuất hàng đầu, chỉ có duy nhất Apple chứng kiến sự tăng trưởng về thị phần so với cùng kỳ năm 2022.