Apple đã cho phép sửa chữa Face ID mà không cần thay toàn bộ iPhone X

Trong một bản ghi nhớ nội bộ được gửi tới Apple Store và các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền (phát hiện bởi MacRumors), Apple xác nhận rằng họ hiện cung cấp các công cụ để sửa chữa Face ID trên iPhone X mà không cần phải thay thế toàn bộ điện thoại.

Trước đây, nếu vì một lý do nào đó mà Face ID trên iPhone của bạn bị lỗi, Apple sẽ thay thế điện thoại bằng một cái mới vì không có cách nào để khắc phục chỉ với mô-đun Face ID - có thể vì lý do bảo mật. Bằng cách nào đó, Apple hiện đã phát triển một phương pháp mới để thay thế một cách an toàn chỉ mô-đun Face ID.