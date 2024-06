Apple cho phép 3 đại lý ủy quyền tại Việt Nam bán iPhone trên TikTok Shop

Theo ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của F.Studio by FPT, việc bán hàng trên TikTok Shop giúp hệ thống này dễ dàng tiếp cận các khách hàng trẻ, thích trải nghiệm mua sắm nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời hệ thống cũng rất trân trọng sự tin tưởng từ Apple cũng như đánh giá cao sự đồng thuận này.

Đáng chú ý, hiện Apple mới chỉ cho phép các đại lý ủy quyền bán hàng trên TikTok Shop, chưa cho phép bán hàng qua hình thức livestream.

Trao đổi với PV VietNamNet về vấn đề này, ông Phan Trần Thành, Phó Giám đốc ngành hàng Apple của F.Studio by FPT chia sẻ, hiện tại, để đảm bảo mang đến trải nghiệm ‘mua sắm giải trí’ một cách chuyên nghiệp và uy tín nhất, F.Studio by FPT và Apple, TikTok vẫn đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ và đảm bảo tuân thủ đúng thoả thuận giữa ba bên. Bước đầu, hệ thống sẽ chính thức bán sản phẩm theo hình thức gắn giỏ hàng trên kênh TikTok của F.Studio by FPT. Về hình thức bán hàng livestream, ba bên vẫn đang trong quá trình trao đổi, phối hợp để thống nhất, từ đó đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

Hiện tại Apple chỉ cho phép 3 hệ thống đại lý ủy quyền là F.Studio by FPT, Viettel Store và ShopDunk bán hàng trên TikTok Shop, các hệ thống còn lại vẫn chưa nhận được thông tin từ hãng.