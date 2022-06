Áp trần giá vé kìm hãm hàng không, áp sàn là để bảo hộ Vietnam Airlines?

Chính quyền thường quy định một khung giá vé máy bay giữa hai giới hạn trần và sàn để cho phép các hãng máy bay cạnh tranh nhau với các mức giá và dịch vụ khác nhau nhưng nằm trong giới hạn của khung giá này.

Những người ủng hộ việc áp giá trần và giá sàn vé máy bay nội địa ở Việt Nam thường dẫn chứng một số nước có quy định này, tuy nhiên, lại không nêu rõ thời gian vì thực ra, các nước chỉ áp dụng trong một thời gian thôi và ngừng sau đó.

Kết quả ngược lại với mong muốn tốt đẹp

Kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về sự can thiệp của chính quyền bằng khung giá kiểu này ở các nước trên thế giới kể cả Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia… từ thập kỷ 1970, 1980, 1990 và gần đây trong những năm đại dịch Covid-19 đều cho thấy kết quả tiêu cực, ngược lại với mong muốn tốt đẹp của chính quyền.

Sự can thiệp của cơ quan quản lý là cần thiết khi chưa có thị trường cạnh tranh trong ngành vận tải hàng không, khi thị trường thất bại và chính sách thành công. Ở Nhật Bản hồi thập niên 1970-1980, ở Trung Quốc hồi thập niên 1990-2000, ở Việt Nam trong 2 thập kỷ qua… khi chưa có nhiều hãng máy bay và chưa có thị trường cạnh tranh lành mạnh thì sự can thiệp là cần thiết.

Các nước chỉ áp dụng giá trần và giá sàn vé máy bay trong một thời gian ngắn, khi thị trường chưa có nhiều hãng máy bay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhưng sau đó cần giảm mức can thiệp của chính quyền và tự do hóa dần thị trường để rồi chấm dứt sự can thiệp của chính quyền và để cho cơ chế thị trường hoạt động. Điều này có nghĩa các hãng máy bay phải hoạt động theo các quy luật thị trường và hành khách hàng không phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa chọn dịch vụ của hãng máy bay nào theo giá vé mà họ thỏa thuận.

Việc tự do hóa thị trường vận chuyển hàng không thúc đẩy mức cạnh tranh nhiều hơn giữa các hãng máy bay, đa dạng hóa các dịch vụ hàng không và giảm mặt bằng giá vé máy bay nói chung trên bình diện rộng.

Trần vé máy bay là "điểm nghẽn"

Cuối năm 2019 đã có nhiều ý kiến đề xuất bỏ giá trần vé máy bay, "cởi trói" chính sách hàng không. Vietnam Airlines cho rằng việc bỏ giá trần vé máy bay là một giải pháp quan trọng để tháo gỡ nút thắt chính sách và phát triển hàng không theo cơ chế thị trường, hội nhập tích cực với thế giới. Vietnam Airlines cho hay: "Thị trường hàng không Việt Nam đang thực sự mở cửa, có rất nhiều hãng hàng không mới ra đời kể cả thành phần Nhà nước và tư nhân, nhưng hiện có một trói buộc về mặt cơ chế đó là giá trần nội địa đang điều tiết".