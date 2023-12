Áp thấp nhiệt đới suy yếu, miền Trung sắp mưa rất lớn

Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm qua và sáng nay (21/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo ngày và đêm 21/12, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Ngày và đêm 22/12, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo sau đó, trong hai ngày 23-24/12, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu kết hợp với không khí lạnh, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngoài ra, tại Nam Bộ và phía Đông Tây Nguyên từ đêm 22-24/12 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Nguyễn Hoài