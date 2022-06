Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, hướng về phía Bắc

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có thể mạnh lên thành bão nên ở vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3 - 5m, biển động mạnh.

Trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, ngày và đêm nay (30/6), Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa tích lũy 24h phổ biến 30-70mm; Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Thọ có nơi trên 100mm.