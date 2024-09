Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Biển Đông có gió mạnh cấp 6

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông, đến ngày 18/9 mạnh lên thành bão (bão số 4) với sức gió cấp 8. Do tác động của ATNĐ vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết lúc 1h ngày 17/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vào khoảng 17 độ Vĩ Bắc; 122 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông đảo Lu Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km/h. Đến 1h ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, trên khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 8, giật cấp 10; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25km. Rạng sáng hôm sau, bão số 4 trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9, giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km/h. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 10 (89-102km/h), biển động mạnh. Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF). Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, từ chiều 17/9 tăng lên 3-5m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 90mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông từ 10 đến 20mm, có nơi trên 30mm; khu vực các tỉnh Bình Thuận, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng từ 10 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Người dân và du khách cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.