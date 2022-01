Áp Tết, giá vàng vượt 62 triệu đồng/lượng

Như vậy, so với đầu giờ sáng nay, giá vàng 9999 của SJC vào chiều nay đã tăng tới 100 nghìn đồng/lượng, còn giá vàng 9999 của Doji cũng tăng lên 50 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng trong nước lên cao trong bối cảnh giá vàng thế giới cũng có xu hướng đi lên.

Diễn biến giá vàng thế giới

Tính tới 15h38' hôm nay (ngày 24/1, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.840,5 USD/ounce, tăng 5,2 USD/ounce so với buổi sáng. Vàng giao tháng 2/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.843,5 USD/ounce, tăng 5,8 USD/ounce so với buổi sáng.

Hiện giá vàng miếng của SJC vẫn đắt hơn giá vàng thế giới tới hơn 11 triệu đồng/lượng.

Anh Tuấn