Áp lực của lứa học sinh sinh năm 2006: Phải làm sao nếu thi lại?

"Mình đã xuống thư viện xem qua và thấy chương trình sách giáo khoa mới có độ khó cao hơn, hàn lâm hơn, có cả một số kiến thức được đưa từ bậc Đại học xuống. Các em khóa dưới được tiếp xúc với kiến thức nâng cao từ sớm, học trước nhiều kiến thức hơn so với lứa chúng mình. Các thầy cô có nhắc nhở chúng mình về vấn đề này nhưng không nhiều. Chính vì vậy, mình khá là lo lắng, quan ngại vì nếu chúng mình muốn thi lại thì sẽ gặp nhiều khó khăn", Nhi cho hay.

Bạn Yến Nhi (học sinh lớp 11B2, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Hòa Bình) bày tỏ sự lo lắng khi đề cập đến vấn đề trên. Theo Yến Nhi, chương trình sách giáo khoa mới có nhiều thay đổi so với chương trình sách mà các học sinh khóa 2006 đang theo học.

Là một giáo viên chủ nhiệm lớp 11, thầy Phạm Đình Mẫn (giáo viên trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ) cho hay, đáng lo lắng nhất là các thí sinh trượt tốt nghiệp và phải thi lại - sự thay đổi của chương trình sách giáo khoa có thể là một khó khăn cho các bạn.

Giáo viên cho rằng chương trình sách giáo khoa mới tuy có thay đổi, song về nội dung cơ bản không khác nhiều so với sách giáo khoa cũ (Ảnh: Quỳnh Anh).

Thầy Mẫn nhận xét: "Điều mà tôi lo là nếu các bạn trượt tốt nghiệp thì sẽ phải học lại, thi lại. Nếu các bạn thi trượt thì có thể Bộ Giáo dục & Đào tạo sẽ cho bảo lưu kết quả và các bạn chỉ cần thi những môn chưa đạt thôi. Sẽ luôn có những phương án phù hợp để hỗ trợ các bạn và không ai bị bỏ rơi.

Về bản chất, chương trình sách giáo khoa mới chỉ khác về thứ tự nội dung, kiến thức thì tương tự nhau và thêm một số phần mới nhưng không nhiều. Tôi cũng thường xuyên nhắc học sinh rằng, khóa cuối cùng là một điều may mắn nhưng cũng là một thử thách. May mắn là chương trình thi dành cho lứa học sinh sinh năm 2006 chưa thay đổi, các thầy cô vẫn quen thuộc với các phương pháp ôn tập để hướng dẫn các bạn. Tuy nhiên, nếu không may thi trượt thì rất có thể các bạn sẽ loay hoay, lúng túng khi thi cùng khóa sau".

Giải đáp cho những băn khoăn trên của các học sinh sinh năm 2006, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho rằng quyền tuyển sinh thuộc về các trường đại học. Các cơ sở giáo dục sẽ công bố phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh theo từng phương thức. Nếu các thí sinh học chương trình cũ muốn thi lại vào các năm sau thì phải chấp nhận "cuộc chơi" khi khóa sau được giảng dạy theo phương pháp mới, được tiếp cận theo năng lực nhiều hơn.

Đồng thời, bà Thủy cũng khuyên học sinh không nên quá lo lắng vì nội dung chương trình sách giáo khoa mới và cũ không có nhiều khác biệt. Ngoài ra, các trường đại học hiện nay cũng kết hợp rất nhiều phương thức xét tuyển chứ không chỉ riêng xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Các học sinh sinh năm 2006 nên cố gắng ngay từ bây giờ để có kết quả như ý ngay từ lần thi đầu tiên.