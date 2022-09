Áp dụng công nghệ Bluetooth trên xe hơi nhằm bảo vệ người đi bộ

Dữ liệu của Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ ước tính rằng số người tử vong do tai nạn giao thông đã tăng 13% vào năm 2021 khi so với năm 2020. Trong đó, số ca tử vong liên quan đến người xe đạp đã tăng 5%. Dù chưa có số liệu chính thức, nhưng các chuyên gia nhận định vấn đề này sẽ tồi tệ hơn vào năm 2022.

Giới mộ điệu đã dành nhiều lời khen về sáng kiến của Ford vì công nghệ Bluetooth Low Energy đã được sử dụng rộng rãi trong vô số thiết bị công nghệ ngày nay. Nó cũng sẽ không yêu cầu thay đổi bất kỳ chi tiết nào trên cấu trúc của xe Ford khi áp dụng tính năng phát hiện người đi bộ và đi xe đạp kể trên.