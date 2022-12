Áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 dịp Tết 2023

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định Thông tư số 13 của Bộ Giao thông vận tải để triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường phù hợp.

Cấp độ 1 về tăng cường các biện pháp an ninh chưa phải là mức cao nhất mà là sự cảnh báo ban đầu để nâng cao an toàn an ninh hàng không.

Theo quy định hiện nay, có 3 cấp độ về đảm bảo an ninh. Việc ban bố Cấp độ nào phụ thuộc vào tính chất sự việc và nguy cơ uy hiếp an toàn, an ninh hàng không quốc gia.