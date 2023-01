‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’: Kẻ phản diện Kang sánh ngang Thanos

Trailer còn cho thấy cái nhìn rõ nét hơn về Lượng tử Giớivà Thành phố Chronopolis của Kang. Nơi đây là cả một vũ trụ riêng với vô số loài động vật, môi trường lẫn quái thú kì dị.

Trong khi đó, những kiến trúc hình tròn bí ẩn trong Chronopolis dường như có sự gắn kết với chiếc vòng tay của Shang-Chi (Simu Liu) khi đều có hoa văn giống hệt nhau.

Trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021), những chiếc vòng đã giúp Wenwu (Lương Triều Vỹ) đánh bại “thời gian” và trở nên bất tử bất lão.

Ngoài ra, một ác nhân khác có cũng màn xuất hiện thoáng qua là MODOK. Trong nguyên tác truyện tranh, gã là một tiến sĩ trải qua thí nghiệm bất thường để rồi đột biến thành hình dạng chiếc đầu khổng lồ.