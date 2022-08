Anne Heche qua đời ở tuổi 53 sau 1 tuần tai nạn ô tô nguy kịch

Vài giờ sau khi Anne Heche được xác nhận đã qua đời, cảnh sát Los Angeles thông báo sẽ không tiếp tục điều tra vụ việc. Trước đó nữ diễn viên được lấy mẫu máu xét nghiệm để xác định cô có lái xe trong tình trạng say xỉn dẫn đến tai nạn hay không.

Anne Heche có sự nghiệp trải dài nhiều thập kỷ. Cô được biết đến với hàng loạt bộ phim đình đám như Another World (1987–1991), Volcano, Wag the Dog, I Know What You Did Last Summer, Six Days Seven Nights, Psycho, Gracie's Choice - tác phẩm giúp nữ diễn viên được đề cử giải Emmy và series Men in Trees (2006 - 2008).