Annabelle Wallis: Đóa hồng Anh quốc với vẻ đẹp cổ điển đầy ma mị, 'nàng thơ' mới của James Wan

Bắt đầu nổi danh từ series The Tudors, Annabelle Wallis là một trong những nữ diễn viên quen mặt với khán giả Việt thông qua những tác phẩm nổi tiếng, nổi bật là series Peaky Blinders (tựa Việt: Bóng ma Anh quốc), phần đầu tiên loạt phim Annabelle thuộc vũ trụ kinh dị Conjuring đình đám hay The Mummy (tựa Việt: Xác ướp) sánh đôi cùng Tom Cruise. Sở hữu vẻ đẹp Anh quốc sang trọng, cổ điển, Wallis không chỉ hớp hồn khán giả mà còn khiến mỹ nam Chris Pine của Wonder Woman say đắm.