Anna Trương khiêu vũ cùng bố Anh Quân trong ngày cưới

Cách đây ít giờ, Anna Trương - con gái lớn của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ lên trang cá nhân những khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ được tổ chức tại Mỹ. Trong ngày trọng đại, cô bày tỏ: "It was just the best day ever, more photos to come". (Tạm dịch: Ngày tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, sẽ có nhiều hình ảnh hơn nữa).