Anh vợ đâm em rể tử vong

Sáng 30/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Văn Út (36 tuổi) ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang về hành vi Giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 28/8, Sẳn (em rể Út) cùng Phan Văn Út ngồi nhậu với nhau.