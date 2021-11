Ánh Viên chính thức rời đội tuyển bơi Việt Nam

Your browser does not support the audio element.

Trước đó, hồi tháng 9, Ánh Viên từng đề đạt nguyện vọng xin rút khỏi đội tuyển bơi Việt Nam, không tham dự các giải đấu quốc tế từ nay về sau, trong đó có cả SEA Games lần thứ 31 được tổ chức trên sân nhà vào năm sau.