Anh Tú 'rợn tóc gáy' khi nghe tiếng cười bà xã Diệu Nhi

Nam diễn viên "méo mó" khi nghe điệu cười của bà xã.

Your browser does not support the video tag.

Clip: Giọng cười gây "sang chấn tâm lý" của Diệu Nhi ở hậu trường đám cưới.

Anh Tú - Diệu Nhi đã có 7 năm gắn bó. Họ đăng ký kết hôn vào tháng 10/2019.